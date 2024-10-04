السعودية.. وزارة الداخلية تعلن إعدام مواطن قصاصا وتكشف عن اسمه وجريمته

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، تنفيذ حكم القتل قصاصا بحق مواطن سعودي، بعد ثبوت اتهامه بقتل مواطن آخر، بحسب بيان للوزارة نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيانها: "أقدم أحمد بن فهيد بن سالم الثنيان الشمري، سعودي الجنسية، على قتل عواد بن عبدالله بن عواد الحربي، سعودي الجنسية، بضربه بأداة صلبة على رأسه مما أدى إلى وفاته، إثر خلاف بينهما"، طبقا لما أوردت الوكالة السعودية.

وأضافت وزارة الداخلية السعودية: "وبفضل من الله، تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نسب إليه وقتله قصاصًا، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا"، طبقا للبيان.

وأكدت وزارة الداخلية السعودية أنه "قد تم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني أحمد بن فهيد بن سالم الثنيان الشمري، سعودي الجنسية، الخميس، الموافق 30/ 3/ 1446 هجرية بمنطقة حائل"، حسبما أفادت وكالة "واس".