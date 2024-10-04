مصدر يوضح لـCNN تقييم أمريكا بشأن الرد الإسرائيلي المحتمل على إيران

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(CNN)-- قال مسؤول مطلع على الأمر، لشبكة CNN، إن الولايات المتحدة لا تعتقد أن إسرائيل قد اتخذت قرارا بعد بشأن كيفية الرد على هجوم الصواريخ الباليستية الإيراني، بعد أن ترك الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، احتمال توجيه ضربة إسرائيلية إلى منشآت النفط الإيرانية.

ويواصل المسؤولون الإسرائيليون والأمريكيون مناقشة الرد، ولكن حتى الآن فإن تقييم الولايات المتحدة هو أن إسرائيل لا تزال تحدد كيفية المضي قدما.

وصرح بايدن بأن هناك مناقشات حول ضرب منشآت النفط الإيرانية لكنه توقف عن تأييد هذا الخيار، وقال: "نحن في مناقشات حول ذلك"، وأضاف: "لن يحدث شيء اليوم، سنتحدث عن ذلك لاحقا".

ومع ذلك، دفع تصريح بايدن حول منشآت النفط إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط حيث توقعت الأسواق شن الهجوم.

وحذر المسؤول من التكهنات بشأن ما قد تقرر إسرائيل طبيعة الضربة، بما في ذلك استهداف المنشآت النفطية، لأن القادة في إسرائيل لم يقرروا بعد ذلك.