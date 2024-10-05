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(CNN)-- فقد حزب الله الاتصال مع خليفة حسن نصرالله الأمين العام المحتمل للحزب، هاشم صفي الدين، منذ أن استهدفته غارة إسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت، الجمعة، وفقًا لمصدر أمني لبناني لشبكة CNN.

ولا يزال مصير هاشم صفي الدين غير واضح عقب غارة جوية إسرائيلية على بيروت.

وأبلغ مسؤول إسرائيلي شبكة CNN أن هاشم صفي الدين كان هدفًا للضربة، لكن من غير الواضح ما إذا كان قد قُتل.

وصفي الدين هو ابن خالة نصرالله - درس الاثنان معًا في إيران في أوائل الثمانينيات. ومثله كمثل نصرالله، فإن صفي الدين منتقد شرس لإسرائيل والغرب، وله تحالفات عميقة مع القيادة الإيرانية.

وشغل صفي الدين منصب رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله، وحتى وفاة سلفه، كان يُنظر إليه على أنه أحد أكثر الورثة المحتملين لأعلى منصب في المجموعة. ولم تُسم الجماعة بعد خليفة لنصرالله.

والمجلس التنفيذي هو أحد الهيئات الخمس التي تشكل مجلس الشورى، وهو هيئة صنع القرار في المجموعة. يشرف المجلس التنفيذي على الأمور السياسية، على عكس المجلس الجهادي الذي هو الهيئة العسكرية للجماعة، والذي يعد صفي الدين عضوًا فيه.

سبق أن تحدث صفي الدين عن "العلاقة القوية" بين حزب الله والحرس الثوري الإيراني، خاصة الجنرال الإيراني قاسم سليماني، الذي قُتل في غارة جوية أمريكية على مطار بغداد عام 2020. ونجل صفي الدين متزوج من ابنة سليماني.

ولد رجل الدين الشيعي عام 1964 في قرية دير قانون النهر بجنوب لبنان. ومثل زعيم حزب الله الراحل، يرتدي العمامة السوداء التي تشير إلى أنه "سيد"، وهو لقب شرف شيعي يدل على النسب من النبي محمد.

وكان لرجل الدين البالغ من العمر 60 عامًا حضور واضح في جميع أنحاء المسرح السياسي لحزب الله، وخاصة خلال العام الماضي. خلال حرب غزة، كان صفي الدين يدلي بتصريحات تندد بأفعال إسرائيل في القطاع وعلى الحدود الجنوبية لبلاده.

صنفت الولايات المتحدة حزب الله كمنظمة إرهابية أجنبية في عام 1997، وفي عام 2017 صنفت صفي الدين كإرهابي أجنبي.