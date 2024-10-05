(CNN) -- قالت مجموعة "إير وارس" المتخصصة بمراقبة الصراعات إن قصف إسرائيل للبنان أثقل كثافة من الضربات التي شنتها أمريكا خلال حربها في أفغانستان.

وتشن إسرائيل على لبنان حملة جوية غير مسبوقة منذ 3 أسابيع، مما أسفر عن مقتل أكثر من 1400 شخص وإصابة ما يقرب من 7500 آخرين وتشريد أكثر من مليون شخص من منازلهم، وفقا لوزارة الصحة اللبنانية.

وعلى مدار يومي (24 و25 سبتمبر/ أيلول)، قال الجيش الإسرائيلي إنه استخدم 2000 قذيفة ونفذ 3000 ضربة.

وبالمقارنة، خلال حرب أمريكا التي استمرت 20 عاما في أفغانستان، نفذت الولايات المتحدة أقل من 3000 ضربة سنويا، باستثناء السنة الأولى من الغزو، حيث تم تنفيذ حوالي 6500 ضربة، وفقًا لبيانات من "إير وارس" حللتها شبكة CNN.

وقالت المجموعة إن القصف، الذي تقول إسرائيل إنه يستهدف معاقل حزب الله، يعتبر "الحملة الجوية الأكثر كثافة" في العالم خارج غزة في العقدين الماضيين.

ووفقا لبيانات منظمة "ألسيد" التي تجمع بيانات عن الصراع العنيف، فإن غالبية النيران المتبادلة بين إسرائيل وحزب الله منذ بدء الحرب جاءت من الضربات الإسرائيلية والطائرات بدون طيار والقصف والصواريخ على الأراضي اللبنانية.

وبحسب المنظمة، شنت إسرائيل ما يقرب من 9000 هجوم على لبنان منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول، وفي المقابل، شن حزب الله 1500.