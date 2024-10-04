(CNN)-- قال مسؤول إسرائيلي لشبكة CNN إن الضربات الإسرائيلية في بيروت خلال الليل استهدفت هاشم صفي الدين، الخليفة المحتمل للأمين العام لحزب الله السابق، حسن نصرالله. ومن غير الواضح ما إذا كان قد قُتل.

وقال خبير في الحرب الجوية لشبكة CNN، إن الحملة الجوية الإسرائيلية في لبنان تجرى بكثافة لا تقارن إلا بالأسابيع الأولى من قصفها على غزة العام الماضي.

وأدى الهجوم الإسرائيلي المتصاعد على لبنان إلى مقتل أكثر من 1300 شخص منذ أن بدأ في 17 سبتمبر/أيلول، وفقاً لإحصائيات شبكة CNN.

ونزح مليون شخص خلال أقل من ثلاثة أسابيع من الحملة الإسرائيلية، بحسب وزارة الصحة اللبنانية. وقالت إحدى الوكالات الإنسانية إن الملاجئ في لبنان مكتظة.

وكان شهر سبتمبر الشهر الأكثر دموية، منذ أن بدأ حزب الله وإسرائيل تبادل إطلاق النار قبل عام تقريبا، بعد أن شنت إسرائيل حربها على غزة ردا على هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.