دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، السبت، تنفيذ حُكم القتل تعزيراً بأحد الجناة في منطقة مكة المكرمة، بعد ثبوت اتهامه بتهريب مادة الهيروين المخدر إلى المملكة، بحسب بيان للوزارة نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيانها: "أقدم سجاد رحمان سيد علي، باكستاني الجنسية، على تهريب مادة الهيروين المخدر إلى المملكة"، طبقا لما أوردت وكالة "واس".

وأضافت وزارة الداخلية السعودية أن "الجهات الأمنية تمكنت من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقه حُكم يقضي بثبوت ما نُسب إليه وقتله تعزيراً، وأصبح الحُكم نهائياً بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً"، طبقا للبيان.

وأكدت وزارة الداخلية السعودية أنه "قد تم تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا بالجاني سجاد رحمان سيد علي، باكستاني الجنسية، السبت، 2/ 4/ 1446 هجرية، الموافق 5/ 10/ 2024 ميلادية، بمنطقة مكة المكرمة".