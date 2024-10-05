أمريكا تعلن عن مساعدات إلى لبنان بقيمة 157 مليون دولار

(CNN) -- أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الجمعة، عن ما يقرب من 157 مليون دولار من المساعدات الإنسانية لـ"دعم السكان المتضررين من الصراع في لبنان والمنطقة".

وقال بلينكن، في بيان: "سيعالج هذا التمويل الاحتياجات الجديدة والحالية للنازحين داخليا واللاجئين داخل لبنان والمجتمعات التي تستضيفهم، وستدعم المساعدات أيضا أولئك الذين يفرون إلى سوريا المجاورة".

وتشرد مئات الآلاف من الأشخاص في لبنان في الأسابيع الأخيرة حيث صعدت إسرائيل من حملتها العسكرية ضد حزب الله، بما في ذلك أكثر من 100 ألف شخص، معظمهم من اللبنانيين والسوريين، الذين فروا عبر الحدود إلى سوريا، وفقًا للأمم المتحدة.

ويقول المسؤولون الأمريكيون إنهم يدعمون العملية العسكرية الإسرائيلية، لكنهم يلاحظون أن لديهم مخاوف بشأن تأثيرها الإنساني.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، الخميس: "نعتقد أنه من المناسب أن تقوم إسرائيل في هذه المرحلة بتقديم الإرهابيين إلى العدالة ومحاولة دفعها إلى شن هذه الغارات المحدودة، والتي تعتبر في هذه المرحلة على الأقل غارات محدودة، في محاولة لدفع حزب الله إلى التراجع عن الحدود، وفي نهاية المطاف، هدفنا هو التوصل إلى حل دبلوماسي".