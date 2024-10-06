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نشر الأحد ، 06 أكتوبر / تشرين الأول 2024

كاميرا CNN ترصد ما سببته غارة جوية إسرائيلية على مدرسة وسط غزة

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(CNN)-- ارتفعت حصيلة القتلى نتيجة غارة إسرائيلية على مسجد في دير البلح بوسط غزة إلى 21 شخصا، بحسب الدفاع المدني في غزة ومستشفى شهداء الأقصى الموجود بالقرب من موقع الضربة.

وأظهر مقطع فيديو لشبكة CNN مشاهد فوضوية، حيث تم انتشال الجثث من تحت الأنقاض بعد الهجوم الليلي على المسجد في دير البلح.

وجاءت حصيلة القتلى المعدلة - التي ارتفعت من 18 - بحسب الدفاع المدني ومستشفى شهداء الأقصى، الذي يُوجد مباشرة على الجانب المقابل للمسجد.

وأظهر مقطع فيديو لشبكة CNN أن المدنيين والدفاع المدني وموظفي المستشفى كانوا جميعا يعملون في الظلام لانتشال الضحايا من تحت أنقاض المسجد، باستخدام ضوء هواتفهم فقط.

وفي اللقطات، شُوهدت الجثث متناثرة في كل مكان والناس يصرخون طلبا للحذر مع كل ضحية يعثرون عليها.

ويصرخ رجل وهو يحاول إنعاش ضحية أخرى ترقد بلا حراك على الأرض: "إنه حي، والله إنه حي".

وتقوم مجموعة من الرجال بسحب رجل، لا يزال على قيد الحياة، كان محاصرا تحت كتلة. ويبدو أن آخر قد قُتل في الهجوم.

وتم نقل الجرحى محمولين على البطانيات، إلى المستشفى القريب، وبعضهم مُغطى بالدماء والغبار.

ومن جانبه، أكد الجيش الإسرائيلي أنه شن الضربة، ووصفها بأنها "دقيقة" وقال إنها كانت تستهدف مركز "قيادة وسيطرة" تابع حماس داخل المجمع.