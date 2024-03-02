لماذا لا تصل المساعدات الإنسانية الى المدنيين في غزة؟.. شاهد ما كشفه تحقيق حصري لـCNN

سيناتور لـCNN: على أمريكا توصيل المساعدات مباشرة إلى غزة إذا لم تفتح إسرائيل "المزيد من طرق الوصول"

(CNN)-- أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، تعليقا يوميا لـ”الأنشطة العسكرية” في رفح، أقصى جنوب قطاع غزة، ودير البلح، وسط غزة، من الساعة 10 صباحا حتى 2 بعد الظهر بالتوقيت المحلي حتى 7 مارس/ آذار وذلك "لأغراض إنسانية".

وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي في تدوينة على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا) الأوقات والمناطق كالتالي:

اليوم (السبت) في حي الجنينة في رفح

يوم الاحد في حي السلام في رفح

يوم الاثنين في حييْ يافا والبروك في دير البلح

يوم الثلاثاء في حي الشيخ اليمني غرب دير البلح

يوم الأربعاء في حي السلام في دير البلح

يوم الخميس في حي تل السلطان في رفح

وبالتنسيق مع إسرائيل، اختارت عدة دول إسقاط المساعدات جواً على غزة لتعويض العدد المنخفض من المساعدات التي تدخل براً عبر الشاحنات، في حين قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، إن الولايات المتحدة ستبدأ في إسقاط المساعدات الغذائية جوا لسكان غزة، والتي "قريبا جدا".

ويشار إلى أن معبر رفح من مصر، حيث تم تسليم أغلب المساعدات إلى غزة، يعمل الآن بمعدل مخفض، كما تم إغلاق معبر كرم أبو سالم البديل في إسرائيل من قبل المتظاهرين الذين يطالبون بالإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم حماس.