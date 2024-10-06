السعودية.. وزارة الداخلية تعدم فلبينيا قصاصا وتكشف كيف قتل الخريصي

دبي، الإمارات العربية السعودية (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، مساء السبت، تنفيذ حكم القتل قصاصا بحق فلبيني الجنسية بعد ثبوت اتهامه بقتل مواطن سعودي، بحسب بيان للوزارة نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيانها: "أقدم ايريل بايوني ناكيتا، فلبيني الجنسية، على قتل ناصر بن أحمد بن فهد الخريصي، سعودي الجنسية، وذلك بضربه بمطرقة حديدية على رأسه مما أدى إلى وفاته بسبب خلاف بينهما"، طبقا لوكالة "واس".

وأضافت وزارة الداخلية السعودية: "وبفضل من الله، تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نُسب إليه، والحكم بقتله قصاصًا، وأُيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأُيد من مرجعه"، بحسب ما أفادت وكالة "واس".

وأكدت وزارة الداخلية السعودية أنه "قد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني ايريل بايوني ناكيتا، فلبيني الجنسية، السبت، بتاريخ 2/ 4/ 1446 هجرية، الموافق 5/ 10/ 2024 ميلادية بالمنطقة الشرقية"، طبقا للبيان.