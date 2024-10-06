نشر الأحد ، 06 أكتوبر / تشرين الأول 2024

وزير خارجية لبنان يكشف لـCNN ما وافق عليه نصرالله قبل يوم من اغتياله.. ماذا قال؟

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(CNN)-- نفت السفيرة الإسرائيلية لدى المملكة المتحدة تسيبي حوتوفلي، تأكيد لبنان بأن زعيم حزب الله الراحل حسن نصرالله قبل اتفاق وقف إطلاق النار قبل اغتياله.

وقالت تسيبي في حديثها لقناة سكاي نيوز البريطانية، الأحد: "حسن نصرالله لم يوافق على أي وقف لإطلاق النار، إنه أمر سخيف"، مضيفة أن هذا الادعاء "لا أساس له في الواقع".

وقالت: "دعونا لا نتحدث عن النوايا الحسنة لمنظمة إرهابية. ليس لديهم أي نوايا حسنة".

وقال وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب لشبكة CNN في وقت سابق إن نصرالله وافق على وقف إطلاق النار لمدة 21 يومًا بدعم من الولايات المتحدة قبل أيام قليلة من اغتياله على يد إسرائيل، وهو ما كرره رامي مرتضى، سفير لبنان لدى المملكة المتحدة.

وقال مرتضى لشبكة CNN في وقت سابق، في إشارة إلى خطاب نتنياهو العدواني في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الشهر الماضي: "للأسف... عندما وصل (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو إلى نيويورك، رفض كل هذه الخطة للسلام وما زال يفعل ذلك".

وتابع: "لقد عبرنا عن موافقتنا على هذا المخطط الذي وضعته الولايات المتحدة والمملكة المتحدة و15 دولة أخرى".

وقال مرتضى إن خطة وقف إطلاق النار هي "نص لا يزال ملزمًا" للبنان. وأضاف أنها "بيان حقيقة معروف للجميع" بأن احتمالات وقف إطلاق النار قد خرجت عن مسارها بسبب اغتيال نصرالله. وقال مرتضى: "نحن نتعامل مع حكومة إسرائيلية محرضة على الحرب".