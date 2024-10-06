نشر الأحد ، 06 أكتوبر / تشرين الأول 2024

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(CNN)-- وقعت ضربة إسرائيلية بالقرب من الآثار الرومانية في مدينة بعلبك اللبنانية، الأحد، مما أثار تحذيرات من المسؤولين المحليين بشأن سلامة بنية الموقع الأثري.

وقال محافظ بعلبك والهرمل، بشير خضر، إن الغارة الإسرائيلية لم تستهدف المجمع التاريخي، لكنها حدثت بالقرب منه.

وأوضح خضر عبر حسابه في منصة إكس: "الغارة لم تستهدف القلعة، هي على بعد 500 إلى 700 متر عنها، ولكن غارات على مقربة منها سيكون لها تداعيات سلبية عليها".

وشارك خضر صورة تظهر دخانًا يتصاعد خلف ما يبدو أنه أحجار ضخمة للمجمع القديم. ومن غير الواضح ما الذي كان الجيش الإسرائيلي يستهدفه في المنطقة. تواصلت CNN مع الجيش الإسرائيلي.

يحتوي المجمع القديم - أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو - على أنقاض بعض أكبر المعابد الرومانية وأفضلها حفظًا. لقد نجت من العديد من الكوارث الطبيعية والصراعات على مر القرون، وأحدثها الصراع بين إسرائيل وحزب الله عام 2006 والحرب الأهلية التي استمرت 15 عامًا والتي بدأت عام 1975.

تتمتع مدينة بعلبك بحضور لحزب الله وتقع في شمالي شرق لبنان. وقد استهدفتها إسرائيل عدة مرات خلال العام الماضي.