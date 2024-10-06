الضاحية الجنوبية لبيروت تشهد "أعنف" غارات.. والجيش الإسرائيلي يعلق

نشر الأحد ، 06 أكتوبر / تشرين الأول 2024

شاهد.. إطلاق نار وهتافات احتفالية في بيروت وغزة بعد هجوم إيران على إسرائيل

مراسل CNN ينقل نتيجة الغارة الإسرائيلية الأخيرة على بيروت.. ما مدى تأثيرها على اللبنانيين؟

القدس (CNN)-- أكد الجيش الإسرائيلي أنه "نفذ سلسلة من الضربات الدقيقة" في منطقة العاصمة اللبنانية بيروت ليلا، وقال إنه استهدف "مرافق تخزين الأسلحة" وأهدافا أخرى للبنية التحتية لحزب الله.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، أفيخاي أدرعي، على حسابه الرسمي عبر منصة "إكس"، تويتر سابقا، عن أوامر إخلاء جديدة لعدة أحياء قبل تنفيذ ضربات على ما قال إنها أهداف تابعة للحزب المسلح المدعوم من إيران.

وفي وقت سابق، قال فريق CNN على الأرض في بيروت إنهم سمعوا أصوات تفجيرات وانفجارات استمرت لبضع ساعات.

وقالت جومانا كرادشة من شبكة CNN إن ضربات، ليلة السبت، كانت من بين الأكثر استمرارا وكثافة التي شهدتها الضاحية الجنوبية لبيروت منذ بدء الحرب. وسمع فريق CNN انفجارات مدوية، تلتها ومضات، ثم سمعوا أصوات تفجيرات.

وقد تسببت اثنتان على الأقل من الضربات في حدوث ما بدا وكأنه انفجارات ثانوية، عبارة عن كرات من النار أضاءت السماء ليلا في بعض الأحيان، مصحوبة بانفجارات ترددت أصداؤها في جميع أرجاء المدينة.

ولم يتضح بعد عدد الضحايا.

ومن جانبها، أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية الرسمية للأنباء، الأحد، أن الضاحية الجنوبية لبيروت شهدت أعنف ليلة منذ بداية الهجمات.

وأوضحت الوكالة أن الضاحية الجنوبية تعرضت لأكثر من 30 غارة، سُمعت أصداؤها في بيروت، وغطت سحب الدخان الأسود أرجاء الضاحية كافة.

وأضافت الوكالة أن الغارات استهدفت محطة توتال على طريق المطار، ‏مبنى في شارع البرجاوي بالغبيري، منطقة الصفير وبرج البراجنة، وصحراء الشويفات، وحي الأمريكان ومحيط المريجة الليلكي بحارة حريك.