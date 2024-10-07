دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الاثنين، تنفيذ حكم القتل تعزيرا بحق متهمة تحمل الجنسية النيجيرية، بعد ثبوت إدانتها بتهريب مادة الكوكايين المخدر إلى المملكة، بحسب بيان للوزارة نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيانها: "أقدمت عائشة برنسس محمد، نيجيرية الجنسية، على تهريب مادة الكوكايين المخدر إلى المملكة".

وأضافت وزارة الداخلية السعودية أن "الجهات الأمنية تمكنت من القبض على الجانية المذكورة، وأسفر التحقيق معها عن توجيه الاتهام إليها بارتكاب الجريمة، وبإحالتها إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقها حُكم يقضي بثبوت ما نُسب إليها وقتلها تعزيرًا، وأصبح الحُكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا"، طبقا لما أوردت وكالة "واس".

وأكدت وزارة الداخلية السعودية أنه "قد تم تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا بالجانية عائشة برنسس محمد، نيجيرية الجنسية، الاثنين، 4/ 4/ 1446 هجرية"، طبقا للبيان.