الجيش الإسرائيلي يُعلن توسيع عملياته البرية إلى جنوب غرب لبنان

نشر الثلاثاء ، 08 أكتوبر / تشرين الأول 2024

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(CNN) – أعلن الجيش الإسرائيلي توسيع عملياته "المحدودة ومحددة الهدف" كما يصفها، إلى جنوب غرب لبنان، حسبما ذكر، الثلاثاء.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الوحدة الـ146 قامت بتنفيذ عمليات موجهة ضد أهداف تابعة لحزب الله وبنيته التحتية في جنوب غرب لبنان.

وجاء في نص بيان الجيش الإسرائيلي: "الفرقة 146 هي أول فرقة احتياطية تعمل في جنوب لبنان كجزء من العمليات الجارية ضد حزب الله في الجبهة الشمالية".

وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيانه بالقول إن الوحدة "عملت ككتيبة دفاعية إقليمية ونشرت قواتها في شمال إسرائيل، وقطاع غزة" وفي الضفة الغربية المحتلة.

وستعمل الفرقة جنبًا إلى جنب مع لواء المدفعية 213، حسبما ذكر الجيش الإسرائيلي.