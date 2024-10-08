دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الثلاثاء، تنفيذ حكم القتل قصاصًا بحق مواطن سعودي، في منطقة الرياض، بعد ثبوت اتهامه بقتل مواطن آخر، بحسب بيان للوزارة نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيانها: "أقدم محمد بن حسين بن أحمد شبيلي، سعودي الجنسية، على قتل حسن بن ظيف الله بن عبدالله الزهراني، سعودي الجنسية، بإطلاق النار عليه من سلاح ناري مما أدى إلى وفاته"، طبقا لـ "واس".

وأضافت الوزارة: "وبفضل من الله، تمكّنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نُسب إليه، وقتله قصاصًا، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا"، وفقًا لـ "واس".

وأشارت وزارة الداخلية السعودية إلى أنه "قد تم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني محمد بن حسين بن أحمد شبيلي، سعودي الجنسية، الثلاثاء بتاريخ 5/ 4/ 1446 هجرية، الموافق 8/ 10/ 2024 ميلادية بمنطقة الرياض"، بحسب البيان.