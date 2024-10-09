مصر.. آية قرآنية تثير تفاعلا بتفتيش السيسي لفرقة بالجيش

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي خلال قيامه بتفتيش تشكيلات حربية بالفرقة الثانية بالجيش المصري.

وأبرز نشطاء آية "وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل" وسط تداول مقاطع فيديو الرئيس المصري يفتش آليات ومدرعات وتشكيلات الحرب بالفرقة الثانية، الثلاثاء.

وقال الرئيس المصري في كلمة خلال التفتيش إن "ما تحقق في حرب أكتوبر كان سابقًا للعصر، وتحقق لمصر السلام.. لا نملك أجندة خفية تجاه أحد.. والحرب هي استثناء".

وأضاف السيسي وفقا لما نقلته بوابة الأهرام: "مصر لها موقف ثابت لم يتغير هو موقف عادل تجاه القضية الفلسطينية.. إرادة القتال لتحرير الأرض في حرب أكتوبر كانت في قلب كل مصري، وليس في قلب الجيش المصري فقط"، مشددا على أن "مهمة القوات المسلحة، تتمثل في الحفاظ على أراضي الدولة وحماية حدودها".

وكان موقع الرئاسة المصرية قد نشر فيديو الفعاليات التي تظهر السيسي خلال حضور تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني.