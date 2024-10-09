"ورّط" نبيه بري.. نعيم قاسم يثير صدمة وتعليقات بما قاله بخطاب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أشعل نعيم قاسم، نائب الأمين العام السابق لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله، الذي قتل بغارة إسرائيلية، تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعجد ما قاله عن رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري.

وقال نعيم قاسم في كلمة ألقها الثلاثاء، معقبا على الأحداث التي تشهدها بلاده مع استمرار العمليات الإسرائيلية ضد حزب الله: "نحن لنا ملئ الثقة بقيادة الأخ الأكبر، الأستاذ نبيه بري، أنت الأكبر بنظر سماحة الأمين العام السيد حسن نصرالله رضوان الله تعالى عليه وأعلم أنك الأخ الأكبر بنظر كل حزب الله".

وأعلن نعيم قاسم، أن الحزب يؤيد الجهود الرامية إلى تحقيق وقف إطلاق النار في لبنان، وهي المرة الأولى التي يؤيد فيها الحزب علنا الهدنة ولا يشترط وقف الحرب في غزة.

وقال قاسم: "نحن ندعم الجهود السياسية التي يقودها (رئيس مجلس النواب نبيه) بري لتحقيق وقف إطلاق النار، وبمجرد ترسيخ وقف إطلاق النار ووصول الدبلوماسية إليه، سيتم مناقشة جميع التفاصيل الأخرى واتخاذ القرارات بشكل تعاوني".