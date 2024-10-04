لأول مرة منذ مقتل نصرالله.. وزير الخارجية الإيراني يصل إلى لبنان

حسن نصرالله.. نظرة على مسيرة قائد حزب الله منذ بروزه قبل ثلاثة عقود

حزن يلف أنصاره وأصوات صراخ في بيروت.. شاهد ما قاله مراسل CNN عن لحظة إعلان مقتل حسن نصرالله

(CNN)-- وصل وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي إلى لبنان، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الوطنية اللبنانية الرسمية، الجمعة، في أول زيارة له بعد مقتل الأمين العام السابق لحزب الله، حسن نصرالله منذ أسبوع.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن "طائرة إيرانية وصلت إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت وعلى متنها وزير الخارجية الإيراني الدكتور عباس عراقجي".

وأضافت الوكالة أنه كان في استقبال الوزير الإيراني مدير المراسم في وزارة الخارجية اللبنانية، أسامة خشاب.

وتأتي زيارة الوزير الإيراني في وقت تتصاعد فيه التوترات الإقليمية، مع شن إسرائيل هجمات متواصلة على لبنان خلال الأسبوع الماضي، وبعدما وجهت إيران ضربة صاروخية على عدة أهداف عسكرية في إسرائيل.