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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني، نعيم قاسم، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجحتماعي بأعقاب ملامحه وطريقة حديثه بآخر مقطع فيديو له، الثلاثاء، وسط العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة ضد الحزب.

ونشر المتحدث باسكم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، صورة من الفيديو المتداول بتدوينة على صفحته بمنصة إكس (توير سابقا) قائلا بتعليق: "سرديات وحكايات نعيم قاسم ("على كل حال") يكابر ولا يعترف بالواقع لكن صورته أفضل من ألف كلمة. يقول انه منتصر وصورته تثبت العكس.."

وتابع: "يبدو انها محاولة يائسة للتغطية على واقع حزب الله المتدهور ومحاولة فاشلة لرفع معنويات عناصره وبيئته من خلال مصطلحاته الفارغة مثل ’سننتصر‘ و’سنكبد العدو خسائر‘ تعليقات الكثير من اللبنانيين تثبت فشل نعيم قاسم في هذه المحاولة. لقد عرف الشعب اللبناني على مدى التاريخ أنه مصدر الحرف.. فكيف لشعب مثقف، عريق أن يصدق هذه العنتريات".

وشكر قاسم في كلمته إيران على ما وصفه بـ"دعم المقاومة" مشيرا إلى أن طهران هي من تُقرر "كيف تدعم ومتى تدعم" وأكد ألا "مواقع شاغرة" في حزب الله مشيرا إلى أن اختيار الأمين العام الجديد سيجري بالآلية المتبعة داخل الحزب، حسبما قال في كلمة متلفزة الثلاثاء.