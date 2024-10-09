اتصالات ترامب مع بوتين بعد مغادرته البيت الأبيض.. الكرملين يرد

(CNN)-- نفى الكرملين، الأربعاء، تقارير حول حديث الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب هاتفيًا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سبع مرات بعد تركه منصبه، حسبما ذكرت صحيفة RBC اليومية، في تعليقات تم نشرها على نطاق واسع في وسائل الإعلام الروسية الرسمية.

ورد هذا الادعاء في كتاب الصحفي بوب وودوارد الجديد (حرب)، الذي يستشهد بمساعد ترامب الذي قال إنه كانت هناك "ربما سبع مكالمات" بين ترامب وبوتين منذ مغادرة ترامب البيت الأبيض في عام 2021.

وعرضتCNN مقتطفات من كتاب بوب وودوارد، الذي يكشف تفاصيل جديدة عن العلاقة الوثيقة بين ترامب وبوتين.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف ردًا على سؤال من RBC: "لا، هذا ليس صحيحًا. إنها قصة زائفة نموذجية في سياق الحملة السياسية قبل الانتخابات".

تواصلت شبكة CNN مع بيسكوف للتعليق.

في وقت سابق الثلاثاء، قال المتحدث باسم ترامب ستيفن تشيونغ، إنه "لا شيء من هذه القصص التي اخترعها بوب وودوارد صحيح".

وانتقد الرئيس الأمريكي جو بايدن سلفه، في معرض تعليقه على ما ذكره بوب ودوارد عن أن ترامب أرسل سرًا إلى الرئيس الروسي أجهزة اختبار لفيروس كورونا إيان ذروة الجائحة.

وقال بايدن، الثلاثاء، خلال حفل جمع تبرعات في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا لصالح السناتور الديمقراطي بوب كيسي، الذي سيواجه الجمهوري ديف ماكورميك: "(ترامب) اتصل بصديقه العزيز بوتين، وهذه ليست مزحة، وتأكد من إجراء الاختبارات. لقد أجرى الاختبارات. ما الخطأ في هذا الرجل؟"

واعتبر بايدن أن ماكورميك "يتوافق مع دونالد ترامب، الذي صوت له المؤرخون باعتباره الرئيس الأكثر عارًا في تاريخ أمريكا".