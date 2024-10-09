مسؤول أممي: لبنان يشهد نفس الأساليب المستخدمة في حرب غزة

بينما يستعد المراسل للبث.. كاميرا CNN توثق قصفاً إسرائيليًا "ضخمًا" على بيروت

(CNN)-- يقول مسؤولون في الأمم المتحدة إنهم يخشون أن يعاني لبنان من نفس المصير الذي يلقاه قطاع غزة.

وصرح المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان جيريمي لورانس في مؤتمر صحفي بجنيف، الثلاثاء: "نرى نفس الأنماط التي شهدناها في غزة، ونفس الوسائل والأساليب المستخدمة في الحرب".

وأضاف: "نتيجة لهذا، نرى المدنيين يدفعون الثمن في نهاية المطاف، سواء كان ذلك إغلاق المستشفيات، أو نزوح مليون شخص، أو مقتل مدنيين، أو تضرر المدارس، الدمار الذي لحق بجميع الناس في لبنان لا يصدق كما حدث في غزة، ولا يمكننا أن نسمح بحدوث هذا مرة أخرى".

وقال متحدث منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) جيمس إلدر إن القواسم المشتركة بين لبنان وغزة "توجد في كل مكان"، وأضاف: "إذا نظرنا إلى ضراوة الهجمات، واللغة المستخدمة انظروا إلى النزوح الجماعي".

وتابع: "انظروا إلى العدد الهائل من الأشخاص الذين أجبروا على الانتقال، ومن المؤسف أن القواسم المشتركة واضحة تماما".