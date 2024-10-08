قالت إسرائيل إنها ضربت 120 هدفا في جنوب لبنان خلال ساعة، مع توسع عملياتها في البلاد عبر جبهات متعددة بما في ذلك بيروت، حيث تم استهداف حزب الله خلال الليل.

وأظهرت مقاطع فيديو آثار ضربات إسرائيلية في غزة، حيث أفاد مسؤولون فلسطينيون بمقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص في مخيم جباليا للاجئين. كما قُتل ما لا يقل عن 34 آخرين في ضربات بأماكن أخرى في شمال ووسط غزة.

وقالت القوات الإسرائيلية إن حزب الله أطلق ما يقرب من 190 قذيفة من لبنان على إسرائيل. تم اعتراض العديد منها، ولكن بعضها سقط على مجتمعات في شمال إسرائيل، مما أدى إلى اشتعال النيران في السيارات.

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