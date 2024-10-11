نشر الجمعة ، 11 أكتوبر / تشرين الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أثارت امرأة مصرية مقيمة في العاصمة، القاهرة، تفاعلا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأعقاب ادعاء كاذب قدمته للشرطة خشية من زوجها.

وكشفت وزارة الداخلية المصرية في بيان تفاصيل عن الحادثة، ورد فيه: "كشف حقيقة تداول خبر على أحد المواقع الإخبارية بشأن ادعاء إحدى الفتيات بأنه حال سيرها بمنطقة النزهة بالقاهرة قام شخصين يستقلان دراجة نارية بخطف حقيبة يدها وبداخلها مبلغ مالي مما أدى إلى سحلها وإصابتها".

وتابعت: "بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات في هذا الشأن وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحديد الفتاة المشار إليها (مقيمة بدائرة قسم شرطة النزهة).. وبمناقشتها اعترفت بعدم صحة ما تم تداوله.."

واعترفت المرأة وفقا لبيان الداخلية أنها "اختلقت واقعة السرقة خشية من زوجها لإنفاقها المبلغ المالي دون علمه.. تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالها لادعائها الكاذب".