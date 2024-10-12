دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا صوتيا عن اقدام الأجهزة الأمنية المصرية باعتقال عدد من الوافدين الحاملين للجنسية السودانية الأمر الذي أثار تفاعلا دفع بوزارة الداخلية المصرية للرد.

وقالت الداخلية المصرية في تدوينة نشرتها على صفحتها بمنصة إكس (تويتر سابقا): "نفى مصدر أمنى صحة مقطع صوتي تم تداوله عبر عدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إلقاء الأجهزة الأمنية القبض على عدد من السودانيين بمنطقتي فيصل والبراجيل.. وأكد المصدر أن نشر مثل تلك الادعاءات والأكاذيب من شأنها إثارة البلبلة.. وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجيها".

وتأتي هذه الأنباء بعد نحو يوم من الضجة التي أثارها قائد قوات "الدعم السريع" شبه العسكرية في السودان، محمد حمدان دقلو الشهير بـ"حميدتي"، واتهامه للجيش المصري بقصف عناصر "الدعم السريع" في جبل موية بولاية سنار.

وزعم "حميدتي"، في مقطع فيديو نشره عبر منصة إكس (تويتر سابقا)، الأربعاء، أن مصر "تدرب الجيش السوداني وأمدته بطائرات صينية من طراز k8"، وكذلك اتهم 6 إلى 7 دول، لم يسمها، بدعم الجيش بـ"طريقة مباشرة أو غير مباشرة"، مضيفا أن الجيش "استعان بمرتزقة من أذربيجان وأوكرانيا وإقليم تيغراي وجبهة تحرير إريتريا وإيرانيين".