أصيب 5 أشخاص على الأقل بعد هجوم صاروخي شنه حزب الله على مدينة حيفا شمال إسرائيل. وفي بيان، قال حزب الله إنه استهدف قاعدة الكرمل العسكرية الإسرائيلية. وتم اعتراض بعض القذائف.

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