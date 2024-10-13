دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أمر النائب العام المصري، المستشار محمد شوقي، بتشكيل فريق تحقيق، لمباشرة إجراءات التحقيق في حادث اصطدام جرار بمؤخرة قطار 1087 النوم بمحافظة المنيا، بينما أكد وزير النقل المصري أنه "لن يفلت أي مخطئ من العقاب".

وأضافت النيابة العامة المصرية في بيان نشرته عبر حسابها على منصة "إكس"، تويتر سابقا أنها "تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بين قطاريْن بناحية ماقوسة دائرة مركز المنيا بمحافظة المنيا، وعلى الفور، بادر بعض أعضاء فريق التحقيق بالانتقال لمعاينة مكان الحادث، في حين قام عدد آخر بالانتقال إلى المستشفى ومناظرة جثمان المتوفي وسؤال المصابين".

وذكرت النيابة العامة في بيانها أنها قررت "ندب لجنة خماسية للانتقال لمكان الواقعة لفحص القطاريْن لبيان مدى صلاحيتهما، وصلاحية أجهزة التشغيل والسلامة الخاصة بهما، ومدى اتباع المسئولين عنهما للتعليمات واللوائح المنظمة للتشغيل من عدمه، وتحديد أوجه المخالفات المنسوبة إليهم وطبيعتها وسند مسؤوليتهم، ومعاينة محل الواقعة لبيان أسباب وكيفية وقوع الحادث والمتسبب في ذلك".

كما أمرت النيابة العامة "بتشكيل لجنة من هيئة السكك الحديدية بالقاهرة لفحص القطاريْن لبيان مدى صلاحيتهما وصلاحية أجهزة التشغيل والسلامة الخاصة، ومدى اتباع المسئولين عنهما للتعليمات واللوائح المنظمة للتشغيل من عدمه".

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على "سائق الجرار المتسبب في وقوع الحادث لاستجوابه وأخذ عينة منه للوقوف على مدى تعاطيه للمواد المخدرة".

وشهدت محافظة المنيا تصادم قطارين بالقرب من مزلقان ماقوسة، مما أسفر عن وقوع عدة إصابات وحالة وفاة، وسقوط عربتين من أحد القطارين فى ترعة الإبراهيمية، فتوقفت حركة القطارات على خط القاهرة- أسوان.

ومن جانبه، أكد كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أنه "ستتم إحالة المتسببين عن الحادث سواء كانوا من السائقين، أو ملاحظى الأبراج، أو مهندسى التشغيل، أو رئيس المنطقة، إلي النيابة العامة للتحقيق معهم ومحاسبتهم، بهدف توقيع العقوبات المشددة عليهم، والتي تتناسب مع عظم الجرم الذي ارتكبوه، وأنه لن يفلت أي مخطئ من العقاب تحقيقاً للردع العام، وليصبحوا عبرة لكل من يهمل أو يخطئ أو يتقاعس عن أداء واجبه الوظيفي".

وأضافت الوزارة في بيان نشرته على فيسبوك، أنها "ستتخذ الإجراءات القانونية والتأديبية المغلظة مع العناصر المهملة بكل حسم، بهدف بترها من منظومة السكك الحديدية، وأن الوزارة لم ولن تتستر عن محاسبة أي متسبب في خطأ، سواء كان هذا الخطأ ناشئاً عن الإهمال أو الرعونة أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة الخاصة بهيئة السكك الحديدية، والذي ينتج عنه تعريض حياة المواطنين الأبرياء للخطر".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، الأحد، تحسن وخروج 19 مصابا، من مصابي حادث تصادم القطار بمحافظة المنيا، بعد تلقيهم العلاج، واستمرار حجز مصابين لتلقي العلاج بمستشفى المنيا العام، ونقل حالة وفاة من موقع الحادث لمستشفى المنيا العام.