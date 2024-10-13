رئيس الموساد السابق عن هجوم حماس لـCNN: منسق جدًا وعدد الصواريخ التي أطلقت يفوق الخيال

(CNN)-- زعم تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" أن حماس خططت لهجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 على إسرائيل منذ أكثر من عامين، وحاولت إقناع إيران وحزب الله بالمشاركة، مُستشهدة بما قالت إنها محاضر اجتماعات سرية لحماس تم العثور عليها على جهاز كمبيوتر واستولى عليها الجيش الإسرائيلي في غزة في يناير/كانون الأول الماضي.

وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، التي نفتها إيران وحزب الله بشدة، كانت حماس تتجنب التصعيد الكبير مع إسرائيل منذ عام 2021 لتهدئة قادتها وإعطائهم شعورًا زائفًا بالأمن وخططت في البداية للهجوم في خريف عام 2022، لكنها أخّرت خطوتها لأنها حاولت إقناع إيران وحزب الله بالمشاركة.

واستندت نيويورك تايمز إلى محضر تقول إنه يظهر أن مسؤولاً رفيع المستوى في حماس التقى بالقائد الإيراني الكبير محمد سعيد إزادي الذي كان متمركزًا في لبنان في يوليو/تموز 2023 لطلب المساعدة في ضرب مواقع إسرائيلية حساسة. ويُقال إن إزادي رد بأن إيران وحزب الله يدعمان من حيث المبدأ، لكنهما بحاجة إلى مزيد من الوقت "لإعداد البيئة".

ونفت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة هذه المزاعم وأشارت إلى أن المحضر الذي استشهدت به صحيفة نيويورك تايمز مُلفق.

وفي بيان لشبكة CNN، قالت البعثة: "بينما صرح مسؤولو حماس المتمركزون في الدوحة بأنهم أيضًا لم يكن لديهم علم مسبق بالعملية وأن كل التخطيط واتخاذ القرار والتوجيه تم تنفيذه فقط من قبل الجناح العسكري لحماس المتمركز في غزة، فإن أي ادعاء يحاول ربطها بإيران أو حزب الله - إما جزئيًا أو كليًا - خالٍ من المصداقية ويأتي من وثائق ملفقة".

وقال متحدث باسم حزب الله لشبكة CNN، السبت: "كما قال الأمين العام الشهيد لحزب الله (حسن نصر الله)، فإن حزب الله لم يكن على علم بعملية طوفان الأقصى التي نفذتها حماس في السابع من أكتوبر".

في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، قال نصر الله إن التخطيط وتنفيذ الهجمات كانا "فلسطينيين بنسبة 100٪"، مضيفًا أنه لم يزعج حزب الله أن العملية كانت سرية عنه لأنه يفهم حاجة حماس إلى عنصر المفاجأة.

تواصلت CNN أيضًا مع حماس والجيش الإسرائيلي ومكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي للتعليق. رفض الجيش الإسرائيلي التعليق لصحيفة نيويورك تايمز، بينما لم تستجب حماس ولا حزب الله لطلبات الصحيفة للتعليق.

وفقًا لنيويورك تايمز، قررت حماس في النهاية تنفيذ الهجوم دون مشاركة كاملة من حزب الله وإيران. وقالت إن دوافعها كانت منع إسرائيل من نشر نظام دفاع جوي جديد؛ وتعطيل جهود إسرائيل لتطبيع العلاقات مع المملكة العربية السعودية؛ والرد على احتلال إسرائيل للضفة الغربية ووجودها المتزايد في مجمع المسجد الأقصى في القدس.