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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- علق المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، الاثنين، على الذكرى السنوية الأولى للهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، و"تأثيره على إسرائيل".

ونشر حساب علي خامنئي الرسمي، عبر منصة "إكس"، تويتر سابقا، تدوينة قال فيها باللغة العبرية: "عملية طوفان الأقصى أعادت الكيان الصهيوني 70 عاما إلى الوراء"، حسب زعمه.

ويُصادف، الاثنين، الذكرى الأولى لهجمات السابع من أكتوبر 2023، التي أسفرت عن مقتل 1200 إسرائيلي، وأسر أكثر من 200 شخص على يد حماس وفصائل فلسطينية أخرى، وتبع ذلك عمليات إسرائيلية واسعة ومتواصلة على قطاع غزة أدت إلى مقتل وإصابة عشرات الآلاف.

وكان المرشد الأعلى الإيراني نعى الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله الذي قتل في غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال علي خامنئي في خطبة الجمعة الماضية من طهران: "لقد غادرنا نصرالله بجسده، لكن نهجه وصوته الصادح، سيبقى حاضرا فينا أبدا. لقد كان راية المقاومة، وكان اللسان البليغ للمظلومين والمدافع الشجاع عنهم"، حسب وصفه.

كما زعم علي خامنئي أن "حزب الله ونصرالله بدفاعهم عن غزّة وجهادهم من أجل الأقصى وإنزالهم الضربة بالكيان الإسرائيلي، قد خطوا خطوة مصيرية خدمةً للمنطقة بأكملها"، طبقا لما نقلت عنه وكالة "إرنا".