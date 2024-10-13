دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الأحد، تنفيذ حكم القتل قصاصا بحق مواطن في منطقة عسير، بعد ثبوت اتهامه بقتل مواطن آخر، بحسب بيان للوزارة نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيانها: "أقدم عايض بن سالم بن علي الشواطي، سعودي الجنسية، على قتل علي بن محمد بن علي القحطاني، سعودي الجنسية، وذلك بطعنه بأداة حادة مما أدى إلى وفاته، بسبب خلاف بينهما"، طبقا لوكالة "واس".

وأضافت وزارة الداخلية السعودية: "وبفضل من الله، تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نُسب إليه، وقتله قصاصاً، وأصبح الحكم نهائياً بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً"، بحسب ما أورد البيان.

وأكدت وزارة الداخلية السعودية أنه "قد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني عايض بن سالم بن علي الشواطي، سعودي الجنسية، الأحد، بتاريخ 10/ 4/ 1446 هجرية، الموافق 13/ 10/ 2024 ميلادية في منطقة عسير".