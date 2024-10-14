أول ظهور لرئيس الأركان الإسرائيلي بعد الهجوم على حيفا.. هذا ما قاله

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(CNN) – ظهر رئيس الأركان الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، من مركز تدريب لواء "غولاني"، بعد يوم من الهجوم الذي استهدف القاعدة الواقعة في بنيامينا قرب حيفا والذي نفذه حزب الله بطائرة مسيرة الأحد، وألقى كلمة أمام جنوده، نقلتها صفحة الجيش الإسرائيلي على "إكس"، تويتر سابقا، الإثنين.

وقال هاليفي: "نحن في حالة حرب، والهجوم على قاعدة تدريب في الجبهة الداخلية صعب والنتائج مؤلمة".

وتابع رئيس الأركان الإسرائيلي قائلا: "لقد أبليتم بلاء حسنا في علاج وإخلاء الجرحى والمصابين".

وأردف هاليفي قائلا: "احتضنوا العائلات الثكلى ورافقوا الجرحى وقووا القادة والجنود"، حسب قوله.

وكان حزب الله قد شن هجوما على قاعدة بنيامينا في وسط إسرائيل ما أدى لمقتل 4 جنود إسرائيليين وإصابة العشرات، 8 منهم في حالة حرجة، حسبما أعلن الجيش الإسرائيلي.