في واحدة من أكثر الهجمات دموية على القوات الإسرائيلية بعيدًا عن خط المواجهة منذ السابع من أكتوبر من العام الماضي، تمكن حزب الله من استهداف قاعدة للجيش الإسرائيلي في شمال وسط إسرائيل، وأكد الجيش الإسرائيلي مقتل أربعة من جنوده وإصابة سبعة آخرين في حالة حرجة.

ويقول المستجيبون الأوائل إنهم يعالجون 61 إصابة مختلفة في الموقع، بعضهم مصاب بجروح خطيرة، وبعضهم مصاب بجروح متوسطة، وبعضهم مصاب بجروح طفيفة، وقد تم نقلهم إلى ثمانية مستشفيات في المنطقة..