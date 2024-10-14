الأكثر دموية منذ بدء الحرب.. تفاصيل هجوم حزب الله على قاعدة للجيش الإسرائيليالشرق الأوسطنشر الاثنين، 14 أكتوبر / تشرين الأول 2024في واحدة من أكثر الهجمات دموية على القوات الإسرائيلية بعيدًا عن خط المواجهة منذ السابع من أكتوبر من العام الماضي، تمكن حزب الله من استهداف قاعدة للجيش الإسرائيلي في شمال وسط إسرائيل، وأكد الجيش الإسرائيلي مقتل أربعة من جنوده وإصابة سبعة آخرين في حالة حرجة.ويقول المستجيبون الأوائل إنهم يعالجون 61 إصابة مختلفة في الموقع، بعضهم مصاب بجروح خطيرة، وبعضهم مصاب بجروح متوسطة، وبعضهم مصاب بجروح طفيفة، وقد تم نقلهم إلى ثمانية مستشفيات في المنطقة..قراءة المزيدأمريكاإسرائيللبنانالجيش الإسرائيليبيروتحزب الله