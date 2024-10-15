دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أمر النائب العام المصري، المستشار محمد شوقي، بتشكيل فريق لمباشرة إجراءات التحقيق في حادث انقلاب حافلة ركاب بطريق الجلالة- العين السخنة، الذي أسفر عن مقتل 12 طالبًا وإصابة 29 آخرين، مساء الاثنين، كما أمر بحبس سائق الحافلة.

وقالت النيابة العامة المصرية في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك، الثلاثاء: "انتقل فريق التحقيق لسؤال المصابين ومناظرة جثامين المتوفين، ومعاينة موقع الحادث، حيث شهد بعض المصابين- ممن سمحت حالتهم الصحية بسؤالهم- أنهم تعاقدوا مع إحدى الشركات لتوفير حافلة تُقلهم من سكنهم إلى الجامعة المنتسبين إليها ذهابًا وإيابًا، وأنهم حال استقلالهم تلك الحافلة قام قائدها بالسير بسرعة هائلة حال مروره بمنعطفٍ مُنحدر؛ فاختلت عجلة القيادة وانقلبت الحافلة، وهو ما ثبت بتقرير الفحص الفني".

وأضاف البيان أن النيابة قد "طالعت التراخيص الخاصة بالمركبة وبقائدها، وانتدبت مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على جثامين المتوفين لبيان سبب وكيفية حدوث وفاتهم، ثم صرحت بدفنهم، وطلبت التحري حول الواقعة، وإرفاق التقارير الطبية النهائية للمصابين. وباستجواب سائق الحافلة فيما نُسب إليه أنكره، وبإجراء التحليل المبدئي له تبين تعاطيه جوهرًا مخدرًا".

وأضافت النيابة العامة أنها "قررت عرضه على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل نهائي له، وأمرت بحبسه أربعة أيام احتياطيًا، وجارٍ استكمال التحقيقات".

ومن جانبه، قدم شيخ الأزهر أحمد الطيب، الثلاثاء العزاء في ضحايا الحادث، وقال منشور عبر منصة إكس: "بمزيد من الرضا بقضاء الله وقدره، يتقدم فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسر أبنائنا (شهداء العلم) طلاب جامعة الجلالة، الذين وافتهم المنية إثر حادث أليم مفجع، سائلًا المولى -عز وجل- أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يربط على قلوب والديهم وذويهم ويرزقهم الصبر والسكينة، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل".