وزير خارجية إيران يوضح إن كان تم نقل رسالة لأمريكا خلال زيارته لعُمان

(CNN)-- قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الاثنين، إن المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، التي تسيرها سلطنة عُمان، توقفت بسبب تصاعد التوترات في المنطقة.

وأضاف عباس عراقجي خلال زيارته إلى العاصمة العمانية، مسقط إن المفاوضات المعروفة باسم "عملية مسقط" توقفت "بسبب الظروف الخاصة بالمنطقة".

وأكد وزير الخارجية الإيراني: "لقد لعبت عُمان دائما دورا مهما في معالجة القضايا الإقليمية، وسهلت بنشاط الحوار بين إيران والولايات المتحدة".

لكن عراقجي أكد أن الاضطرابات الإقليمية الحالية جعلت من المستحيل إجراء المزيد من المحادثات في الوقت الراهن. وقال: "لا نرى أي أساس لهذه المحادثات حتى نتمكن من تجاوز الأزمة الحالية"، تاركا الباب مفتوحا لاستئناف العملية في مرحلة لاحقة.

وردا على سؤال عما إذا كان قد تم نقل أي رسالة إلى الولايات المتحدة خلال زيارته، قال عراقجي: "لم يتم إرسال أي رسالة إلى دول أخرى خلال هذه الرحلة".

وأوضح عباس عراقجي أنه ينبغي على الولايات المتحدة والدول الأوروبية، بالإضافة إلى الجهات الإقليمية الفاعلة، معرفة موقف إيران من التطورات الأخيرة. وقال عراقجي: "موقفنا واضح للغاية. نحن لا نسعى إلى الحرب أو الصراع، لكننا مستعدون تماما لذلك. نعتقد أنه يجب اتباع الدبلوماسية لمنع التصعيد".

ويأتي الإعلان عن توقف المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، وسط تصاعد التوترات منذ أطلقت إيران وابلا من الصواريخ تجاه إسرائيل في الأول من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، في خطوة ردا على اغتيال زعيم حزب الله اللبناني، حسن نصرالله، وقائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني في بيروت. واستهدفت إسرائيل زعيم حماس السابق، إسماعيل هنية في ضربة على طهران قبل شهرين.

ومع تعهد إسرائيل بالرد، تتزايد المخاوف بشأن صراع إقليمي أوسع نطاقا.