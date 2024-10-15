(CNN)-- قال مسؤول دفاعي أمريكي ومصدر مطلع، لشبكة CNN، الاثنين، إن إسرائيل طلبت منظومة دفاعية صاروخية متقدمة من الولايات المتحدة قبل عدة أسابيع.

وأضاف المسؤول الدفاعي أن الطلب جاء على الأقل في وقت مبكر من الضربة الإسرائيلية التي قتلت الأمين العام لحزب الله اللبناني الراحل حسن نصرالله في 27 سبتمبر/ أيلول.

وجاء مقتل نصرالله قبل أيام من إطلاق إيران أكثر من 180 صاروخا باليستيا على إسرائيل في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول، وعلى الرغم من اعتراض العديد من الصواريخ، إلا أن بعضها اخترق الدفاعات الجوية الإسرائيلية.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الأحد، أنها ستنشر بطارية للمنظومة الدفاعية الصاروخية (ثاد) في إسرائيل مع ما يقرب من 100 جندي أمريكي لتشغيلها.

ووفقا لدائرة أبحاث الكونغرس، فإن الولايات المتحدة لديها 7 بطاريات "ثاد" فقط في مخزونها.

ونشرت الولايات المتحدة بطارية "ثاد" في الشرق الأوسط بعد وقت قصير من هجوم حركة "حماس" على إسرائيل في 7 أكتوبر، على الرغم من أن "البنتاغون" رفضت تحديد مكان وجود البطارية.

