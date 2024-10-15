نتنياهو: المزاعم عن مهاجمة إسرائيل لقوات اليونيفيل عمدا "كاذبة"

الهجوم على حيفا و"استهداف اليونيفيل".. مراسل CNN يُلقي نظرة على آخر التطورات في لبنان

مجتمعات مهجورة.. شاهد ما رصدته كاميرا CNN على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية في جولة مع قوات اليونيفيل

(CNN)-- رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، المزاعم عن مهاجمة الجيش الإسرائيلي عمداً لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان (اليونيفيل)، ووصفها بأنها "كاذبة تماما".

وقال نتنياهو، في مقطع فيديو أن ما حدث "العكس تماما، لأن إسرائيل طلبت مرارا وتكرارا من قوات اليونيفيل الابتعاد ومغادرة منطقة القتال مؤقتا".

وخلال الأسبوع الماضي، قالت الأمم المتحدة إن الجيش الإسرائيلي أطلق النار على قوات حفظ السلام التابعة لها، ودخل عنوة إلى قاعدة، وأصاب أكثر من 10 من قواتها في جنوب لبنان.

واتهمت إسرائيل حزب الله اللبناني بالعمل في مناطق قريبة من مواقع قوات اليونيفيل، وحذرت قوات حفظ السلام من أنها "في خطر".

وقال نتنياهو: "في اليوم الذي بدأت فيه إسرائيل عمليتها البرية بالقرب من حدودنا مع لبنان، طلبنا من قوات حفظ السلام بشكل خاص من فضلكم اتركوا هذه المنطقة حتى لا تتعرضوا للأذى".

وأضاف "إسرائيل لا تقاتل اليونيفيل، ولا تقاتل شعب لبنان، إنها تقاتل حزب الله وكيل إيران، الذي يستخدم الأراضي اللبنانية لمهاجمة إسرائيل"، وتابع أن "حزب الله يستخدم مرافق ومواقع اليونيفيل كغطاء بينما يهاجم المدن والمجتمعات الإسرائيلية".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن بلاده "تأسف" على أي ضرر يلحق بأفراد اليونيفيل وأصر على أن الجيش الإسرائيلي "يبذل قصارى جهده لمنع مثل هذه الحوادث".

وأدان المجتمع الدولي هجمات إسرائيل على بعثة حفظ السلام، التي تعمل في لبنان منذ أكثر من 45 عامًا، ووصفت اليونيفيل الانتهاكات بأنها "مروعة".