نشر الثلاثاء ، 15 أكتوبر / تشرين الأول 2024

القدس (CNN)-- قُتل شخص وأصيب أربعة آخرون في إطلاق نار بالقرب من مدينة أسدود الإسرائيلية، الثلاثاء، بحسب ما أعلنت المستشفيات في المنطقة التي استقبلت الضحايا.

وقال مركز أسوتا أسدود الطبي إن إصابة أحد الأشخاص متوسطة، بينما أُصيب اثنان آخران بجروح بسيطة. وأضاف المركز الطبي أن الشخص القتيل مات فور وصوله.

وقال مركز كابلان الطبي في رحوفوت، إنه استقبل رجلا يبلغ من العمر 37 عاما، مصابا بطلق ناري في ساقه.

وذكرت خدمة الطوارئ الإسرائيلية (نجمة داوود الحمراء)، أنها تلقت تقارير عن حادثي إطلاق نار الساعة 11:06 بالتوقيت المحلي على الطريق السريع 4، الذي يقع بين أشدود وتل أبيب.

ووصف المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية، آسي أهاروني، إطلاق النار بأنه "هجوم إرهابي"، وقال على شاشة التلفزيون الإسرائيلي إن مطلق النار "تم تحييده".