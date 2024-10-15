دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الأمن العام السعودي، الثلاثاء، القبض على مواطن في منطقة الباحة جنوبي غرب المملكة، لتحرشه بامرأة، وأنه تمت إحالته إلى النيابة العامة.

وقال الأمن العام السعودي في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، تويتر سابقًا، إن "شرطة منطقة الباحة قبضت على المواطن وائل سعيد أحمد الغامدي لتحرشه بامرأة".

وأضاف الأمن العام السعودي أنه "تم ضبه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة".

ونشر الأمن العام السعودي صورة المواطن الذي تم ضبه وأرفقها بمنشوره على منصة إكس.