مصدر لـCNN: خطة إسرائيل للرد على إيران جاهزة

مستقبل العلاقات مع أمريكا ومدى نفوذ إيران في العراق.. ماذا قال السوداني لـCNN؟

(CNN)-- قال مصدر مطلع لشبكة CNN، إن خطة إسرائيل للرد على الهجوم الإيراني الذي شنته في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول، جاهزة، دون تقديم مزيد من المعلومات.

وتواصلت CNN مع وزارة الدفاع الإسرائيلية للتعليق دون رد حتى كتابة هذا التقرير.

وكانت إيران قد أبلغت الولايات المتحدة وبعض الدول في الشرق الأوسط بأنها سترد على أي هجوم جديد تشنه إسرائيل، "خلافا لبعض الأخبار الكاذبة"، حسبما صرح مصدر في طهران مطلع على المناقشات الدبلوماسية لشبكة CNN، السبت.

وانخرطت الحكومة الإيرانية في جهود دبلوماسية عاجلة مع دول في الشرق الأوسط لقياس ما إذا كان بإمكانها تقليل حجم الرد الإسرائيلي على هجومها الصاروخي في وقت سابق من هذا الشهر، حسبما قالت مصادر مطلعة على الأمر لشبكة CNN سابقًا.

وتتشاور الولايات المتحدة مع إسرائيل بشأن كيفية خططها للرد على الهجوم الذي شنته إيران في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول، وأوضح المسؤولون الأمريكيون أنهم لا يريدون أن تستهدف إسرائيل المواقع النووية أو حقول النفط الإيرانية، وتحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، في أول محادثة بينهما منذ شهرين تقريبًا، وأخبره أن الانتقام الإسرائيلي يجب أن يكون "متناسبًا".

وقال مسؤول إسرائيلي لشبكة CNN، الجمعة، إن مجلس الوزراء الأمني ​​الإسرائيلي لم يتوصل بعد إلى قرار بشأن كيفية المضي قدماً في الرد على الهجوم الإيراني.