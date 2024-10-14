إيران تستعد لهجوم إسرائيلي.. تهديد ووعيد برد انتقامي

الشرق الأوسط
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إيران تستعد لهجوم إسرائيلي.. تهديد ووعيد برد انتقامي

 قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن إيران تبذل جهوداً هائلة لمحاولة وقف ما أسماه "حرباً شاملة في المنطقة" مضيفًا إنه "لا توجد خطوط حمراء بالنسبة لإيران فيما يتعلق بحماية مواطنيها ومصالحها".

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