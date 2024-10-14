إيران تستعد لهجوم إسرائيلي.. تهديد ووعيد برد انتقامي

إيران تستعد لهجوم إسرائيلي.. تهديد ووعيد برد انتقاميالشرق الأوسطنشر الاثنين، 14 أكتوبر / تشرين الأول 2024 قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن إيران تبذل جهوداً هائلة لمحاولة وقف ما أسماه "حرباً شاملة في المنطقة" مضيفًا إنه "لا توجد خطوط حمراء بالنسبة لإيران فيما يتعلق بحماية مواطنيها ومصالحها".قد يهمك أيضًا.. مستقبل العلاقات مع أمريكا ومدى نفوذ إيران في العراق.. ماذا قال السوداني لـCNN؟تهديد نتنياهو بـ"حرب طويلة" في لبنان وواقعية "التخلص من حزب الله".. خبيران يعلقان لـCNNقائد بالحرس الثوري: إيران مُستعدة للرد على "أي خطأ" من جانب إسرائيل"وسط التوترات مع إيران".. أمريكا ستنشر نظام "ثاد" الصاروخي المتقدم في إسرائيل وسترسل قوات لتشغيلهقراءة المزيدأمريكاإسرائيلإيرانالجيش الأمريكيالجيش الإسرائيليالجيش الإيراني