مستقبل العلاقات مع أمريكا ومدى نفوذ إيران في العراق.. ماذا قال السوداني لـCNN؟

(CNN)-- انخفضت أسعار النفط بشكل حاد، الثلاثاء، مع تراجع المخاوف بشأن ضربة محتملة من قبل إسرائيل للمواقع النفطية الإيرانية، وتوقع وكالة الطاقة الدولية فائضا عالميا "كبيرا" العام المقبل.

وقالت إسرائيل إنها ستأخذ في الاعتبار آراء الولايات المتحدة لكنها ستقرر في النهاية ردها على هجوم إيران الذي شنته في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول بناء على مصالحها، في أعقاب تقارير إعلامية تفيد بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أبلغ الولايات المتحدة بأن إسرائيل قد تتجنب استهداف المواقع النووية والنفطية الإيرانية، وأوضح المسؤولون الأمريكيون أنهم لا يريدون أن تضرب إسرائيل تلك المواقع.

وانخفض سعر برميل خام برنت بأكثر من 5٪ إلى 73.5 دولارا، بعد أن خسر 2٪ في جلسة التداول السابقة، وبالمثل، انخفض غرب تكساس الوسيط، بأكثر من 5٪ إلى 70 دولارا.

وكتب الخبير الاقتصادي في بنك الاستثمار الأمريكي "جيفريز"، موحيت كومار، في مذكرة: "انخفضت أسعار النفط الاثنين بسبب التقارير التي تفيد بأن إسرائيل لن تستهدف منشآت نفطية الإيرانية".

وتعرضت أسعار النفط لمزيد من الضغوط، الثلاثاء، عندما توقعت وكالة الطاقة الدولية فائضا عالميا في 2025، حيث هناك عرض وفير مقارنة بطلب ضعيف من الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم.

ولفتت الوكالة في تقرير إلى زيادات "قوية" في إنتاج النفط في الولايات المتحدة ودول أخرى في الأمريكتين، وقالت: "يستمر العرض في التدفق، وفي غياب أي اضطراب كبير، وتجد الأسواق فائضا كبيرا في العام الجديد".