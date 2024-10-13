(CNN)-- قال دبلوماسي عربي لشبكة CNN إن حلفاء الولايات المتحدة في الخليج، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر، أعربوا عن قلقهم لواشنطن بشأن هجوم محتمل على منشآت النفط الإيرانية، مما قد يخلق آثارًا اقتصادية وبيئية سلبية على المنطقة بأكملها.

وكانت إيران قد أبلغت الولايات المتحدة وبعض الدول في الشرق الأوسط بأنها سترد على أي هجوم جديد تشنه إسرائيل، "خلافا لبعض الأخبار الكاذبة"، حسبما صرح مصدر في طهران مطلع على المناقشات الدبلوماسية لشبكة CNN، السبت.

وانخرطت الحكومة الإيرانية في جهود دبلوماسية عاجلة مع دول في الشرق الأوسط لقياس ما إذا كان بإمكانها تقليل حجم الرد الإسرائيلي على هجومها الصاروخي في وقت سابق من هذا الشهر، حسبما قالت مصادر مطلعة على الأمر لشبكة CNN سابقًا.

وتتشاور الولايات المتحدة مع إسرائيل بشأن كيفية خططها للرد على الهجوم الذي شنته إيران في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول، وأوضح المسؤولون الأمريكيون أنهم لا يريدون أن تستهدف إسرائيل المواقع النووية أو حقول النفط الإيرانية، وتحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، في أول محادثة بينهما منذ شهرين تقريبًا، وأخبره أن الانتقام الإسرائيلي يجب أن يكون "متناسبًا".

وقال مسؤول إسرائيلي لشبكة CNN، الجمعة، إن مجلس الوزراء الأمني ​​الإسرائيلي لم يتوصل بعد إلى قرار بشأن كيفية المضي قدماً في الرد على الهجوم الإيراني.