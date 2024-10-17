حقائق سريعة عن منظومة "ثاد" الدفاعية التي تنشرها أمريكا في إسرائيل

(CNN)-- قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الأربعاء، إن وزير الدفاع لويد أوستن تحدث مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت عن العمليات الإسرائيلية في لبنان ونشر الولايات المتحدة لبطارية للمنظومة الدفاعية الصاروخية "ثاد" في إسرائيل.

وذكر المتحدث باسم البنتاغون بات رايدر، في بيان: "تناول أوستن وغالانت نشر بطارية (ثاد) كمثال عملي للدعم القوي للولايات المتحدة للدفاع عن إسرائيل، وشجع حكومة إسرائيل على الاستمرار في اتخاذ خطوات لمعالجة الوضع الإنساني المزري في غزة، مشيرا إلى الإجراء الأخير الذي اتخذته إسرائيل لزيادة كمية المساعدات الإنسانية التي تدخل غزة".

وكذلك أكد الوزير الأمريكي على أهمية "اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة وأمن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان (اليونيفيل) والقوات المسلحة اللبنانية، ولفت إلى الحاجة لمتابعة مسار دبلوماسي لتوفير الأمن للمدنيين على جانبي الحدود الإسرائيلية اللبنانية في أقرب وقت ممكن".

ويأتي الاتصال بعد يوم من الإعلان عن أن أوستن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن بعثا برسالة إلى نظرائهما الإسرائيليين خلال عطلة نهاية الأسبوع، تشير إلى أن المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل قد تتعرض للخطر إذا لم تعمل إسرائيل على تحسين الوضع الإنساني في غزة.

وقال بيان رايدر إن أوستن "أكد التزام الولايات المتحدة الثابت والدائم والحازم بأمن إسرائيل، وأوضح أن الولايات المتحدة في وضع جيد للدفاع عن أفرادها وشركائها وحلفائها".