لماذا اختارت أمريكا منظومة "ثاد" الصاروخية لترسلها إلى إسرائيل؟

حقائق سريعة عن منظومة "ثاد" الدفاعية التي تنشرها أمريكا في إسرائيل

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مصادر لـCNN.. إيران تحذر أمريكا ودول المنطقة من أنها سترد على أي هجوم إسرائيلي

(CNN)-- قال محلل عسكري، لشبكة CNN، إن منظومة "ثاد" الصاروخية التي سترسلها الولايات المتحدة إلى إسرائيل ستعزز دفاعاتها الجوية من خلال استهداف أنواع الصواريخ التي تستخدمها إيران.

وأضاف العقيد المتقاعد في سلاح الجو الأمريكي سيدريك ليغتون أن تلك المنظومة يمكنها إسقاط الصواريخ الباليستية من المدى القصير إلى المتوسط.

وتابع ليغتون، في إشارة إلى أنظمة الدفاع التي تستخدمها إسرائيل: "المنظومة مهمة بمعنى أنه عندما يتم وضعها، فإنها ستضيف طبقة جديدة إلى الدفاعات الجوية والصاروخية الإسرائيلية وستعزز منظومات القبة الحديدية ومقلاع داود والسهم".

يذكر أن منظومة "ثاد" الأمريكية تعد الوحيدة القادرة على التعامل مع الصواريخ الباليستية قصيرة ومتوسطة ومتوسطة المدى وتدميرها سواء داخل أو خارج الغلاف الجوي أثناء المرحلة النهائية من رحلتها، أوالتوجه نحو هدفها.

ووفقا لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، سيرسل الجيش الأمريكي حوالي 100 جندي إلى إسرائيل لتشغيل البطارية.

وأبلغت إيران الولايات المتحدة أنها سترد على أي هجوم جديد من قبل إسرائيل، وفقا لما قاله مصدر في طهران لشبكة CNN، السبت.

وحذر ليغتون من أن وجود القوات الأمريكية على الأرض يزيد من خطر جر الولايات المتحدة إلى حرب، وقال: "إذا تعرضت هذه القوات لأي أذى بأي شكل من الأشكال، فقد يؤدي ذلك إلى جر الولايات المتحدة إلى الحرب، وقد يكون لذلك بالطبع عواقب وخيمة تتجاوز ما نود أن نتخيله في هذه المرحلة".