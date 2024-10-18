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الصراع الفلسطيني - الإسرائيليالصراع الفلسطيني - الإسرائيلي

أبرز ردود فعل قادة ومسؤولين دوليين على مقتل يحيى السنوار

الشرق الأوسط
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(CNN)-- قُتل زعيم حماس، يحيى السنوار، الذي تعتقد إسرائيل أنه العقل المدبر الرئيسي لهجوم 7 أكتوبر 2023 والذي أشعل الحرب الحالية في غزة، على يد القوات الإسرائيلية.

وأعرب العديد من زعماء العالم في الغرب عن أملهم في أن تكون وفاته بمثابة بداية نهاية الحرب في غزة ويمكن أن توفر فرصة للإفراج عن أكثر من 100 رهينة ما زالوا محتجزين لدى حماس.

إليكم نظرة على أبرز ردود الفعل الدولية:

  • أجرى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وأشاد بالقوات المسلحة الإسرائيلية لقيامها بـ”عمل ممتاز”، بحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي. وقال بايدن إن مقتل السنوار كان “يومًا جيدًا لإسرائيل والولايات المتحدة والعالم”، وفقًا لبيان البيت الأبيض.
  • وصف رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، السنوار بأنه “العقل المدبر وراء اليوم الأكثر دموية في التاريخ اليهودي منذ المحرقة” وقال إن المملكة المتحدة “لن تحزن على وفاته”. وأضاف: “اليوم أفكاري مع عائلات هؤلاء الضحايا”.
  • قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن "يحيى السنوار هو المسؤول الرئيسي عن الهجمات الإرهابية والأعمال الوحشية التي وقعت يوم 7 أكتوبر. اليوم، أفكر بتأثر في الضحايا، ومن بينهم 48 من مواطنينا وأحبائهم. وتطالب فرنسا بالإفراج عن جميع الرهائن الذين ما زالوا محتجزين لدى حماس".
  • قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، إن "موت السنوار ينهي عهد الإرهاب"، وأضاف أن حماس "يجب أن تلقي سلاحها، وتطلق سراح الرهائن، وألا تلعب أي دور مستقبلي في حكم غزة"، وكرر الدعوات إلى وقف فوري لإطلاق النار لإنهاء المعاناة في غزة.
  • قالت رئيسة الوزراء الإيطالية، جيورجيا ميلوني: "أنا مقتنعة بأن مرحلة جديدة يجب أن تبدأ الآن: لقد حان الوقت لإطلاق سراح جميع الرهائن، وإعلان وقف فوري لإطلاق النار، وبدء إعادة الإعمار في غزة".
  • وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إن "السنوار كان قاتلاً وحشياً وإرهابياً أراد تدمير إسرائيل وشعبها"، وأضافت أنه يتعين على حماس إطلاق سراح جميع الرهائن فورًا وإلقاء أسلحتها، مؤكدة على أن "معاناة الناس في غزة يجب أن تنتهي أخيرًا".
  • قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن "السنوار كان زعيم منظمة إرهابية، منظمة حماس الإرهابية. وكان في الأساس العقل المدبر وراء أحداث 7 أكتوبر من حيث القتل والمجازر والاغتصاب والاختطاف. ومن المؤكد أن موته يضعف حماس بشكل كبير".
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