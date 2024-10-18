أبرز ردود فعل قادة ومسؤولين دوليين على مقتل يحيى السنوار

تفاصيل مقتل يحيى السنوار بعد أكثر من عام على الحرب في غزة

(CNN)-- قُتل زعيم حماس، يحيى السنوار، الذي تعتقد إسرائيل أنه العقل المدبر الرئيسي لهجوم 7 أكتوبر 2023 والذي أشعل الحرب الحالية في غزة، على يد القوات الإسرائيلية.

وأعرب العديد من زعماء العالم في الغرب عن أملهم في أن تكون وفاته بمثابة بداية نهاية الحرب في غزة ويمكن أن توفر فرصة للإفراج عن أكثر من 100 رهينة ما زالوا محتجزين لدى حماس.

إليكم نظرة على أبرز ردود الفعل الدولية: