مقتل يحيى السنوار.. CNN حللت فيديو لحظة مقتلة وهذا ما وجدته

تفاصيل مقتل يحيى السنوار بعد أكثر من عام على الحرب في غزة

(CNN)-- قُتل زعيم حماس يحيى السنوار في أحد المنازل التي لا تزال قائمة في منطقة سكنية في رفح، حسبما وجد تحليل CNN لمقاطع الفيديو والصور التي نشرها الجيش الإسرائيلي.

نشر الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو بطائرة بدون طيار يُظهر يحيى السنوار خلال لحظاته الأخيرة Credit: IDF

تمكنت CNN من تحديد الموقع الجغرافي من خلال مقارنة صور الأقمار الصناعية الحديثة بمقاطع الفيديو والصور من المنطقة المجاورة والتي شاركها الجيش الإسرائيلي على وسائل التواصل الاجتماعي.

كان المنزل على بعد حوالي 1000 قدم (300 متر) مما يبدو أنه قاعدة عمليات أمامية للجيش الإسرائيلي أو مستودع مركبات، تُظهر صور الأقمار الصناعية المتعددة التي التقطتها شركة Planet Labs هذا الشهر عددًا من المركبات العسكرية، وحتى جرافة، متوقفة بين السواتر الترابية المشيدة حديثًا في نفس المواقع على مدار عدة أيام وأسابيع.

من غير الواضح ما إذا كان السنوار قد لجأ إلى المنطقة لبعض الوقت أم أنه لجأ إليها مؤخرًا فقط، لكن المنطقة ظلت بمنأى إلى حد كبير عن الحرب حتى 28 أغسطس/ آب، عندما دمرت مجموعة من المنازل شمال المكان الذي قُتل فيه السنوار، وفقًا لمراجعة CNN لصور الأقمار الصناعية من Planet Labs

بحلول 2 سبتمبر/ أيلول، كان المنزل الذي عُثر فيه على السنوار محاطًا بالدمار، وأعقب ذلك أعمال تجريف على الفور، شوهدت العديد من الطرق المحيطة بالمنزل في 10 سبتمبر/ أيلول مدمرة، وشوهدت المنازل مدمرة بالكامل، في صور الأقمار الصناعية.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، قد أكد مقتل السنوار في منطقة تل السلطان في رفح، الخميس.