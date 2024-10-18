ترحّمت على يحيى السنوار.. شيخة قطرية تثير تفاعلا بمنشور

الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو معدلًا من مسيرة يقول إنه يصور لحظات السنوار الأخيرة

تفاصيل مقتل يحيى السنوار بعد أكثر من عام على الحرب في غزة

"العدو الأول" لإسرائيل وقائد "حماس" الأبرز.. محطات في حياة يحيى السنوار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أثارت الشيخة القطرية، مريم آل ثاني، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تدوينة عقّبت فيها على إعلان الجيش الإسرائيلي مقتل زعيم حماس، يحيى السنوار، الخميس.

وقالت الشيخة مريم في تدوينة على صفحتها بمنصة إكس (تويتر سابقا): "رحم الله الشهيد يحيى السنوار وأسكنه فسيح جناته ..السنوار، وإسماعيل هنية وقبلهم الشيخ أحمد ياسين وغيرهم من قيادات حماس هم "فكرة" والفكرة لا تموت وإن ماتت الأجساد ."

وتابعت قائلة: "رحمك الله يا أبا إبراهيم، طبت حياً وميتاً ..اللهم عجل بفرجك ونصرك لأهل غزة وانصر اخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان".

يذكر أن وزارة الخارجية القطرية لم تصدر بيانا رسميا حتى كتابة هذا التقرير تعقيبا على مقتل السنوار.

وكان الجيش الإسرائيلي قد نشر مقطع فيديو معدل يظهر طائرة بدون طيار تدخل مبنى مدمر حيث شوهد شخص – يقول الجيش الإسرائيلي إنه السنوار – جالسا على كرسي. قُتل السنوار في أحد المنازل الوحيدة التي لا تزال قائمة في منطقة سكنية في رفح، بحسب تحليل CNN لمقاطع الفيديو والصور التي نشرها الجيش الإسرائيلي.

وقال الفلسطينيون في غزة لشبكة CNN إنهم لا يعتقدون أن مقتل السنوار سيضع حداً للحرب. لكن آخرين ما زالوا متفائلين. وقال مؤمن خليلي البالغ من العمر 22 عاما: "لقد مات السنوار، لكن الكثير من أبناء شعبنا قتلوا، وليس هناك أي عذر الآن لنتنياهو لمواصلة الحرب". وأدت الحرب إلى مقتل أكثر من 42 ألف فلسطيني في غزة وتركت عشرات الآلاف الآخرين يكافحون المرض والجوع الشديد والنزوح المستمر.