مصر.. الداخلية تكشف تفاصيل ما فعله 3 طلاب بسيدة أجنبية في الشارع

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشفت وزارة الداخلية المصرية ملابسات تعرض سيدة تحمل جنسية إحدى الدول، لألفاظ خادشة للحياء ومعاكستها من 3 طلاب أثناء سيرها في أحد الشوارع في القاهرة.

وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، تويتر سابقًا: "كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة من (إحدى السيدات، تحمل جنسية إحدى الدول) بتضررها من أحد الأشخاص (لا تعلم بياناته) لقيامه بحركات خادشة للحياء حال سيرها بدائرة القسم".

وأضافت وزارة الداخلية المصرية أنه "بإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (3 طلاب- مقيمين بمحافظة الجيزة)".

وأردفت الوزارة قائلة: "وبمواجهتهم، قرر أحدهم بمعاكستها وإلقاء قطعة حجر عليها، وأنكر قيامه بأي أفعال خادشة للحياء، وأقر الاثنان الآخران بقيامهما بالضحك فقط. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية".