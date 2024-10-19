دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، السبت، أنه لن يتم رفع أسعار الوقود مجددا لمدة 6 أشهر مقبلة، مشيرا إلى أن الحكومة مضطرة لتحريك سعره حتى نهاية عام 2025، بشكل تدريجي.

وجاءت تصريحات مدبولي بعد يوم واحد من إعلان الحكومة المصرية رفع أسعار الوقود بنسب مختلفة.

وقال مصطفى مدبولي: "لن يتم تحريك أسعار الوقود لمدة 6 أشهر من أجل تحقيق نوع من الثبات وخفض التضخم في الفترة المقبلة"، لكنه أوضح أن الحكومة مضطرة لتحريك أسعار الوقود تدريجيا حتى نهاية 2025.

وأردف مدبولي في تصريحات نشرها موقع مجلس الوزراء المصري عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "نحاول التيسير على المواطن والدولة تتحمل العبء الأكبر، وسيتم مراعاة الفئات محدودة ومتوسطة الدخل".

وأضاف مدبولي خلال زيارته إلى محافظة المنيا بصعيد مصر، أنه "تابع ردود الأفعال بعد الزيادات التي حدثت أمس في الوقود، مُذكراً بأنه قام بالحديث حول هذا الموضوع سابقا، وشرح مدى ما تحملته وتتحمله الدولة من أعباء نتيجة للزيادات الهائلة في أسعار المنتجات البترولية والوقود، والتي تحملتها الدولة بصورة كبيرة لتدبير موارد اضافية، لضمان عدم انقطاع الكهرباء مرة أخرى".

وأكد رئيس الوزراء أن "الدولة تعي تماماً تأثير ارتفاع الأسعار على المواطن، ولا توجد حكومة ترغب في زيادة الأسعار، ولكن الحكومة تلجأ لذلك في إطار دراسة المنظومة، وانطلاقاً من إدراك حجم العبء المالي الكبير الذي تتحمله الدولة والحكومة".

وشدد مصطفى مدبولي على أن "هذا هو توجه الحكومة ولن تقوم بتغييره قدر الإمكان، وسوف تعمل الدولة دائما على تحمل العبء عن الشرائح الفقيرة من المواطنين، وتحقيق التوازن في خدمات الكهرباء وأي خدمات أخرى تمس حياة المواطنين، ودائما سوف يتم مراعاة الشرائح التي تمثل الفئات محدودة ومتوسطة الدخل، وسيظل الدعم موجوداً حتى بعد الوصول إلى نقطة التوازن".

وجدد رئيس الوزراء المصري التأكيد على توجه الحكومة في هذا الإطار، وأنه "ليس لديها بديل آخر في هذا الاتجاه".