صورة أرشيفية لرافعة ترفع قطارا خرج عن مساره بحادث في محافظة القليوبية شمال القاهرة في 7 مارس/آذار 2023.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، الاثنين، مقتل طفلين دهسهما قطار في حادث، في منطقة العياط بمحافظة الجيزة، أثناء عبورهما شريط السكة الحديد عبر "مزلقان مغلق"، مما أثار غضب بعض الأهالي ودفعهم للتجمهر فتوقفت حركة القطارات في المنطقة.

وقالت الهيئة في بيان نشرته الصفحة الرسمية لوزارة النقل المصرية عبر فيسبوك: "في تمام الساعة 7.43 صباحا أثناء حركة قطار رقم 185/ 2603 سوهاج / بورسعيد بكم 52/600، بجوار مزلقان البليدة المغلق وبحراسة غفير المنفذ وخفير نظامي بين العياط/ البليدة، عبر طفلان السكة من مكان غير معد للعبور وتم دهسهما".

وأضافت الهيئة في بيانها أنه "فى تمام الساعة 8.30 صباحا، أعلن ناظر المحطة تجمهر الأهالي علي المنفذ، وقيامهم بالتعدي علي خفير المنفذ، وإشعال النيران بغرفة غفير المنفذ وتم حجز القطارات".

وأضاف البيان: "وتهيب الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالسادة المواطنين الالتزام بالعبور من الأماكن المعدة للعبور (المزلقانات)، وعدم العبور من الأماكن غير المعدة للعبور، وذلك حفاظاً على أرواح المواطنين وممتلكات الهيئة".

ويعد هذا الحادث هو الثالث خلال أسابيع، وكانت قد أعلنت السلطات المصرية منذ حوالي أسبوع، وقوع اصطدام جرار بمؤخرة قطار 1087 النوم في المنيا وتسجيل حالة وفاة وعدة إصابات.

وفي منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، أعلنت وزارة الصحة المصرية مقتل 3 أشخاص وإصابة 49 آخرين، جراء تصادم قطاري ركاب في الزقازيق، عاصمة محافظة الشرقية، شمال شرق مصر.